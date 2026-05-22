Spectacle Laurent Barat S’enchaîne Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Laurent Barat S’enchaîne

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Laurent Barat l’avait juré jamais mais vraiment jamais il ne se mettra en couple ! C’est donc en toute logique que dans son nouveau spectacle, l’humoriste nous parle de son installation chez sa copine, de la cohabitation avec elle qu’il qualifie de ministre de l’intérieur, ministre de l’Aménagement du territoire, ministre de la Culture et ministre de la Santé !

Un regard tendre et incisif sur le couple après 40 ans, les projets d’avenir sur Doctolib, l’apnée du sommeil, la nostalgie des années 90…Entre stand up et personnages, avec même quelques imitations, Laurent livre un spectacle drôle et touchant, un hymne à l’amour et à l’humour !Tout public

20 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Laurent Barat swore he would never, ever get into a relationship! So it’s only logical that in his new show, the comedian tells us about moving in with his girlfriend, and living with her, whom he describes as Minister of the Interior, Minister of Town and Country Planning, Minister of Culture and Minister of Health!

A tender and incisive look at the couple after 40, future plans on Doctolib, sleep apnea, nostalgia for the 90’s… Between stand-up and characters, with even a few imitations, Laurent delivers a funny and touching show, a hymn to love and humor!

L’événement Spectacle Laurent Barat S’enchaîne Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ