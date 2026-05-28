Championnat de France de Gymnastique Rythmique Les Arènes Metz

Metz

Championnat de France de Gymnastique Rythmique

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 00:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Pour la première fois, les Arènes de Metz accueillent une finale nationale de Gymnastique Rythmique. Avec le Trophée Fédéral des Ensembles (Fédérale A et Duos) et le Championnat de France Nationale 10-11 ans les 13 et 14 juin 2026.

Un des événements majeurs de l’année dans cette discipline réunissant plus de 1 400 gymnastes et 450, sur 2 jours de compétition. Une grande fête de la Gymnastique qui rassemblera toutes les qualifiées venues des quatre coins de la France et des DOM-TOM pour vivre ensemble ce rendez-vous national.Tout public

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Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

For the first time, the Metz Arena will host a national Rhythmic Gymnastics final. With the Trophée Fédéral des Ensembles (Fédérale A and Duos) and the Championnat de France Nationale 10-11 ans on June 13 and 14, 2026.

One of the major events of the year in this discipline, bringing together over 1,400 gymnasts and 450 competitors over 2 days of competition. A great gymnastics festival that will bring together all the qualifiers from the four corners of France and French overseas departments and territories to experience this national event together.

L’événement Championnat de France de Gymnastique Rythmique Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ