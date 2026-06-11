Les Nuits Constellations de Metz Concerts Bliiida Metz jeudi 25 juin 2026.

Metz

Les Nuits Constellations de Metz Concerts

Bliiida 7 avenue de Blida Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-06-25 00:00:00

fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Deux nuits pour explorer, ressentir et célébrer ensemble la 10e édition du festival international Constellations de Metz !

Au programme de ces soirées concerts, performances live audiovisuelles, restitutions de résidences transfrontalières, etc.

Les Nuits Constellations de Metz sont en accès libre et sans réservation, dans la limite des places disponibles. La capacité d’accueil de Bliiida étant limitée, nous vous invitons à anticiper votre venue.

Jeudi LB aka LABAT (house, techno, hard house), Chapelier Fou (DJ Set), Dame Area (pop-rock), DJ Pangolove (DJ Set)

Vendredi Cassius (electro, French touch), Marie Madeleine (DJ Set), Caprice (electro, coldwave), DJ Start up (electro), Kabeaushé (pop).

Organisées par la Ville de Metz et Bliiida.

En partenariat avec la Cité musicale-Metz, l’Euro-Métropole de Metz, la Région Grand Est, Réséda, le Crédit Mutuel et NAP audiovisuel.Tout public

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Bliiida 7 avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Two nights to explore, feel and celebrate together the 10th edition of Metz’s international Constellations festival!

On the program: concerts, live audiovisual performances, cross-border residencies, etc.

The Metz Constellations Nights are open to all, without reservation, subject to availability. Bliiida’s capacity is limited, so please plan ahead.

Thursday: LB aka LABAT (house, techno, hard house), Chapelier Fou (DJ Set), Dame Area (pop-rock), DJ Pangolove (DJ Set)

Friday: Cassius (electro, French touch), Marie Madeleine (DJ Set), Caprice (electro, coldwave), DJ Start up (electro), Kabeaushé (pop).

Organized by the City of Metz and Bliiida.

In partnership with Cité musicale-Metz, Metz Euro-Métropole, Région Grand Est, Réséda, Crédit Mutuel and NAP audiovisuel.

L’événement Les Nuits Constellations de Metz Concerts Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ