The Köln Concert Le Centre Pompidou-Metz Metz
The Köln Concert Le Centre Pompidou-Metz Metz mercredi 24 juin 2026.
Metz
The Köln Concert
Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
S’appuyant sur l’album de jazz le plus vendu de tous les temps, le célèbre Köln Concert de Keith Jarrett, pianiste jazz virtuose et mondialement connu, Trajal Harrell et ses six complices déploient des danses individuelles à la croisée des genres, mêlant les mouvements de voguing, le théâtre nô, les peintures des vases de l’Antiquité grecque… Comme des gammes sur un piano désaccordé écrivant une partition dans l’espace, les interprètes s’élèvent et se déploient. Tour à tour oiseaux de paradis ou fleurs sombres vénéneuses, flammèches incandescentes où le noir est couleur, les danseurs et danseuses magnifient les notes de piano et incarnent une forme de grâce.Tout public
20 .
Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Drawing on the best-selling jazz album of all time, the famous Köln Concert by Keith Jarrett, the world-famous jazz pianist virtuoso, Trajal Harrell and his six accomplices deploy individual dances at the crossroads of genres, mixing voguing movements, Noh theater, paintings of ancient Greek vases… Like scales on an out-of-tune piano writing a score in space, the performers rise and spread out. By turns birds of paradise or poisonous dark flowers, incandescent flames where black is color, the dancers magnify the piano notes and embody a form of grace.
L’événement The Köln Concert Metz a été mis à jour le 2026-05-15 par AGENCE INSPIRE METZ
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