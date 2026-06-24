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Metz Plage 2026 Plan d’Eau Metz

samedi 4 juillet 2026 · Plan d'Eau · Metz

Metz Plage 2026 Plan d’Eau Metz

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Plan d'Eau
Adresse
Berges du Plan d'eau
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Metz Plage 2026

Plan d’Eau Berges du Plan d’eau Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Metz Plage revient cette année au Plan d’eau pour une nouvelle édition placée sous le signe de la convivialité, du partage et du plaisir d’être ensemble.

Petits et grands pourront profiter d’un large programme d’animations sportives, culturelles et ludiques. Au cœur de l’été, le Plan d’eau se transformera une nouvelle fois en un lieu de détente, de découverte et de rencontres, ouvert à toutes les générations.Tout public
0  .

Plan d’Eau Berges du Plan d’eau Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Metz Plage returns this year to the Plan d’eau for a new edition centered on camaraderie, sharing, and the joy of being together.

Young and old alike will be able to enjoy a wide range of sports, cultural, and recreational activities. In the heart of summer, the Plan d’eau will once again transform into a place for relaxation, discovery, and socializing, open to all generations.

L’événement Metz Plage 2026 Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ

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