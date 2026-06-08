Atelier jeune public Chat alors ! Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz dimanche 5 juillet 2026.

Metz

Atelier jeune public Chat alors !

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Lundi 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-13 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-07

Les enfants (5-7 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.

Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours

à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Chat-pristi ! Les chats sont de sortie dans les œuvres du musée ! Pendant l’atelier, les enfants

pourront créer leur propre origami de chat.

Sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Children (aged 5-7) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.

After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination

their imagination in an age-appropriate creative activity.

Chat-pristi! Cats are out and about in the museum! During the workshop, children

create their own cat origami.

Reservations required.

L’événement Atelier jeune public Chat alors ! Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ