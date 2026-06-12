Centre Aéré d’été de la MJC METZ SUD MJC Metz-Sud Metz
Centre Aéré d’été de la MJC METZ SUD MJC Metz-Sud Metz lundi 6 juillet 2026.
Metz
Centre Aéré d’été de la MJC METZ SUD
MJC Metz-Sud 87 rue du 20e corps américain Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 00:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-06
La MJC propose un accueil de loisirs durant les vacances d’été pour les enfants de 3 à 12 ans. Notre objectif prioritaire est de développer l’autonomie de l’enfant tout en proposant un planning d’activités varié et répondant aux attentes des usagers. L’accueil a lieu du Lundi au Vendredi avec accueil entre 7h45 9h00 et un départ entre 17h00 et 18h45
Une journée type est composée d’animations proposées par l’équipe de permanents, de 1 pause goûter l’après-midi, et bien sûr d’un repas le midi. Plus d’informations sur notre site internet.Enfants
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MJC Metz-Sud 87 rue du 20e corps américain Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
The MJC offers a summer vacation program for children aged 3 to 12. Our primary objective is to develop children’s autonomy, while offering a varied schedule of activities that meet the expectations of our users. The program runs from Monday to Friday, from 7:45 to 9:00 a.m. and from 5:00 to 6:45 p.m
A typical day consists of activities proposed by the permanent team, 1 afternoon snack, and of course lunch. More information on our website.
L’événement Centre Aéré d’été de la MJC METZ SUD Metz a été mis à jour le 2026-06-08 par AGENCE INSPIRE METZ
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