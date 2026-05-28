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Accueil de loisirs estival Centre socio-culturel Devant-les-Ponts Metz

Accueil de loisirs estival Centre socio-culturel Devant-les-Ponts Metz lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Centre socio-culturel Devant-les-Ponts

Adresse : 74 Rue de la Ronde

Ville : 57050 Metz

Département : Moselle

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Metz

Accueil de loisirs estival

Centre socio-culturel Devant-les-Ponts 74 Rue de la Ronde Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 07:30:00
fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Notre accueil ouvre ses portes aux enfants de 3 à 15 ans cet été à Devant-les-Ponts.

Chaque semaine un nouveau thème guidera les activités proposés aux enfants, entre jeux sportifs, créations artistiques, sorties, ateliers cuisine et plus encore !Enfants
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Centre socio-culturel Devant-les-Ponts 74 Rue de la Ronde Metz 57050 Moselle Grand Est  

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English :

This summer, Devant-les-Ponts opens its doors to children aged 3 to 15.

Each week, a new theme will guide the activities offered to the children, from sports games to artistic creations, outings, cooking workshops and much more!

L’événement Accueil de loisirs estival Metz a été mis à jour le 2026-05-26 par AGENCE INSPIRE METZ

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