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Atelier jeune public Les super super-héros Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Atelier jeune public Les super super-héros Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Atelier jeune public Les super super-héros Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Musée de la Cour d'Or Euro-Métropole de Metz

Adresse : 2 rue du Haut Poirier

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 Tarif enfant

Metz

Atelier jeune public Les super super-héros

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06

Les enfants (7-12 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.
Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours
à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Qui sont les ancêtres de nos super-héros d’aujourd’hui ? La mythologie grecque en est
peuplée… d’Hercule à Œdipe, il faudra choisir son camp !

Sur réservation.Enfants
5  .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83 

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English :

Children (aged 7-12) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.
After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination
their imagination in an age-appropriate creative activity.

Who are the ancestors of today’s superheroes? Greek mythology is
from Hercules to ?dipe, you’ll have to choose sides!

Reservations required.

L’événement Atelier jeune public Les super super-héros Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ

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