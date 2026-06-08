Atelier jeune public Paysages en peinture Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz jeudi 9 juillet 2026.

Metz

Atelier jeune public Paysages en peinture

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Les enfants (8-12 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.

Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours

à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Après un voyage dans les paysages peints du musée, les peintres en herbe réaliseront, à

l’acrylique, leur paysage imaginaire ou réel.

Sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Children (aged 8-12) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.

After a period of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination

their imagination in an age-appropriate creative activity.

After a journey through the museum?s painted landscapes, budding painters will use acrylics to create their own imaginary landscape

their own imaginary or real landscape.

Reservations required.

L’événement Atelier jeune public Paysages en peinture Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ