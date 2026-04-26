Metz

Conférence One Health Une seule santé

1 Rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La santé des uns dépend de celle des autres.

One Health est une approche transdisciplinaire émise par les hautes instances internationales (OMS, FAO, OMSA) qui reconnaissent que la santé humaine est indissociable de la santé animale, végétale et environnementale. Elle vise à améliorer la santé de tous en encourageant les actions en faveur de notre environnement et la coopération entre les experts.

Adopter l’approche One Health est essentiel pour garantir un avenir où les humains, les animaux, les végétaux et l’environnement pourront coexister de manière saine et harmonieuse.

Seront abordées la santé végétale et animale, la santé de l’environnement (eau et santé) et la santé humaineTout public

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1 Rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 88 89 contact-sfe@sfr.fr

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English :

The health of some depends on the health of others.

One Health is a trans-disciplinary approach put forward by leading international bodies (WHO, FAO, WHOA), which recognize that human health is inseparable from animal, plant and environmental health. It aims to improve the health of all by encouraging action in favor of our environment and cooperation between experts.

Adopting the One Health approach is essential to ensure a future where humans, animals, plants and the environment can coexist in a healthy and harmonious way.

Topics will include plant and animal health, environmental health (water and health) and human health

L’événement Conférence One Health Une seule santé Metz a été mis à jour le 2026-04-24 par AGENCE INSPIRE METZ