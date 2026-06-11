Matinée prévention de la noyade Rue de Belletanche Metz
Matinée prévention de la noyade Rue de Belletanche Metz samedi 20 juin 2026.
Metz
Matinée prévention de la noyade
Rue de Belletanche Piscine de Belletanche Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 00:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Les cadres du club Gambetta proposeront des ateliers ludiques et conviviaux pour sensibiliser enfants et parents aux risques de noyade et aux bons réflexes à adopter.Tout public
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Rue de Belletanche Piscine de Belletanche Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Club Gambetta managers will be offering fun and friendly workshops to raise awareness among children and parents of the risks of drowning and the right reflexes to adopt.
L’événement Matinée prévention de la noyade Metz a été mis à jour le 2026-06-08 par AGENCE INSPIRE METZ
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