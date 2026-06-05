Vide-greniers du Saulcy Metz
Vide-greniers du Saulcy Metz samedi 20 juin 2026.
Metz
Vide-greniers du Saulcy
Ile du Saulcy Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Premier vide-greniers en extérieur du Saulcy, organisé par l’Université de Lorraine. Venez chiner et profitez du superbe parc du Saulcy en bord de Moselle.Tout public
0 .
Ile du Saulcy Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
The first outdoor garage sale at Le Saulcy, organized by the Université de Lorraine. Come bargain hunting and enjoy the superb Saulcy park on the banks of the Moselle.
L’événement Vide-greniers du Saulcy Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ
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