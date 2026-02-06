Moi, mon mari, mes emmerdes La Comédie de Metz Metz

Moi, mon mari, mes emmerdes

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif :

Date :

Début : Vendredi Samedi 2026-06-04 21:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Jusqu’où une femme peut-elle aller pour sauver son couple ?

Arielle est mariée à Ludo mais ne trouve plus sa vie de couple très épanouissante. Elle a surtout l’impression de faire partie des meubles. Lasse de cette routine et pour rebooster la libido du couple, la jeune femme décide de passer une annonce en vue d’une partie exotique à trois. Mais ce qu’elle ne sait pas c’est qu’au même moment son mari passe, lui aussi, une petite annonce pour vendre sa voiture.

Quand le premier visiteur arrive, les quiproquos se nouent !

Auteur Françoise Royès

Metteur en scène Nicolas GilleAdultes

.

English :

How far can a woman go to save her relationship?

Arielle is married to Ludo, but no longer finds her married life fulfilling. Above all, she feels she’s just part of the furniture. Tired of this routine, and to boost the couple’s libido, the young woman decides to place an ad for an exotic threesome. But what she doesn’t know is that, at the same time, her husband is also placing an ad to sell his car.

When the first visitor arrives, the misunderstandings begin!

Author: Françoise Royès

Director: Nicolas Gille

