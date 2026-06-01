Jardin de papier, Église Saint-Vincent, Metz
Jardin de papier, Église Saint-Vincent, Metz vendredi 5 juin 2026.
Jardin de papier 5 – 7 juin Église Saint-Vincent Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Des bouquets de fougères, des ombelles d’angéliques, des campanules et leurs clochettes se balancent doucement à côté de graciles violettes, de roses délicates et de fraisiers aux feuilles ciselées. Ce parterre de merveilles végétales se dresse sous nos yeux… en noir et blanc et en papier. La beauté des formes de chaque plante surprend le visiteur tandis que les lumières changeantes et une atmosphère sonore l’emmènent dans l’illusion qu’un jardin sans saisons frissonne au gré d’une brise légère.
Ces dessins reprennent les gravures d’une encyclopédie botanique du XVIIIe siècle. Benoît Faivre et Tommy Laszlo les ont copiées et découpées pour les mettre en scène, grâce à leur technique simple et minutieuse pour « augmenter » le papier. Ce tableau vivant fragile et éphémère invite à la contemplation, à l’émerveillement devant la nature et une œuvre pleine de sensibilité d’un scientifique des Lumières.
https://ciebandepassante.fr/creation/jardin-de-papier/
Conception et réalisation : Benoît Faivre et Tommy Laszlo
Création sonore : Gabriel Fabing et Benoît Faivre
Création lumière et mécanismes : David Gallaire
Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php [{« link »: « https://ciebandepassante.fr/creation/jardin-de-papier/ »}]
Des bouquets de fougères, des ombelles d’angéliques, des campanules et leurs clochettes se balancent doucement à côté de graciles violettes, de roses délicates et de fraisiers aux feuilles ciselées. …
©Cie La Bande Passante
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