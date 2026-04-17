Epuisement parental des pistes pour l’éviter La Maison des bébés Metz

Metz

Epuisement parental des pistes pour l’éviter

La Maison des bébés 6 rue du Haut de Sainte-Croix Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Du stress parental au burn-out parental des pistes pour l’éviter.

Les parents d’aujourd’hui doivent affronter un surprenant paradoxe ils disposent certes de très nombreuses ressources et aides, mais subissent en parallèle une pression énorme d’être de super-parents . L’épuisement parental peut dès lors concerner chacun d’entre eux. Pour l’éviter, il est essentiel de connaître les mécanismes du baby blues, de la dépression post-partum et du burn-out parental.Cette conférence sera animée par Nadège Larcher, psychologue spécialisée dans le développement de l’enfant et la prévention de l’épuisement parental.Enfants

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La Maison des bébés 6 rue du Haut de Sainte-Croix Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

From parental stress to parental burn-out: ways to avoid it.

Today’s parents face a surprising paradox: while they have a wealth of resources and support at their disposal, they are also under enormous pressure to be super-parents . Parental burnout can therefore affect any of them. This conference will be led by Nadège Larcher, a psychologist specializing in child development and the prevention of parental burnout.

L’événement Epuisement parental des pistes pour l’éviter Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ