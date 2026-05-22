Spectacle Élodie Decker En construction La Comédie de Metz Metz

Metz

Spectacle Élodie Decker En construction

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Le parcours atypique d’une femme qui est devenue institutrice alors qu’elle se rêvait actrice.

On nous colle des étiquettes dès l’enfance qui nous construisent et nous définissent en tant qu’adultes. Comment les autres nous perçoivent ? Quelle étiquette nous colle à la peau ? Un simple mot, une simple phrase et nous voilà catalogué par une personne. C’est ce que tout le monde verra de nous sans jamais chercher à savoir qui on est vraiment. A cause de ces étiquettes dont on est prisonniers, on fait des choix et on suit un chemin qui ne nous rend pas forcément heureux.Comment s’en libérer ? En se connaissant mieux.

A l’aube de ses 40 ans, après une carrière qui l’a mené au burn-out, Elodie a essayé de comprendre ce qui avait merdé et pourquoi elle avait mis de côté sa passion théâtrale pendant 15 ans….

Elodie retrace son parcours avec des personnages qui ont construit la femme qu’elle est aujourd’hui passant de la directrice d’école faussement sympathique, à une secrétaire parisienne détestable ou d’une conseillère d’orientation au bout du rouleau, elle sait faire vivre des situations où chacun se reconnaitra.Ce seule-en-scène à la fois drôle et émouvant, vous fera regarder le monde autrement, vous questionner sur vos choix et ce qui vous rend vraiment heureux et peut-être même qu’il vous donnera envie de faire un gros câlin à votre voisin !

Durée 1h15Tout public

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La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The atypical story of a woman who became a schoolteacher while dreaming of becoming an actress.

We’re given labels from childhood that build us up and define us as adults. How do others perceive us? What label sticks to our skin? A simple word, a simple phrase and we’re pigeonholed by someone. That’s what everyone will see about us, without ever trying to find out who we really are. Because of these labels, we make choices and follow a path that doesn’t necessarily make us happy. How can we free ourselves? By knowing ourselves better.

On the eve of her 40th birthday, after a career that led her to burn-out, Elodie tried to understand what had gone wrong and why she had put her passion for theatre on hold for 15 years….

Elodie retraces her journey through the characters that have made her the woman she is today: from the falsely sympathetic school principal, to a detestable Parisian secretary, to a guidance counselor at the end of her rope, she knows how to bring to life situations in which everyone will recognize themselves.This one-woman show, both funny and moving, will make you look at the world differently, question your choices and what really makes you happy, and maybe even make you want to give your neighbor a big hug!

Running time: 1h15

L’événement Spectacle Élodie Decker En construction Metz a été mis à jour le 2026-05-20 par AGENCE INSPIRE METZ