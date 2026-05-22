Animations en bibliothèque atelier jeux de société L’Agora médiathèque-centre social Metz
Animations en bibliothèque atelier jeux de société L’Agora médiathèque-centre social Metz jeudi 4 juin 2026.
Metz
Animations en bibliothèque atelier jeux de société
L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 14:00:00
fin : 2026-06-04 16:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Vous aimez les jeux, les défis, offrez-vous une parenthèse conviviale autour de jeux de société bonne humeur garantie !
8 personnes
Inscription par mail.Adultes
0 .
L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
If you like games and challenges, treat yourself to a convivial interlude with board games: good humour guaranteed!
8 participants
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L’événement Animations en bibliothèque atelier jeux de société Metz a été mis à jour le 2026-05-18 par AGENCE INSPIRE METZ
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