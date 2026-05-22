Animations en bibliothèque atelier jeux de société L’Agora médiathèque-centre social Metz

Metz

Animations en bibliothèque atelier jeux de société

L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Vous aimez les jeux, les défis, offrez-vous une parenthèse conviviale autour de jeux de société bonne humeur garantie !

8 personnes

Inscription par mail.Adultes

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L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

If you like games and challenges, treat yourself to a convivial interlude with board games: good humour guaranteed!

8 participants

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L’événement Animations en bibliothèque atelier jeux de société Metz a été mis à jour le 2026-05-18 par AGENCE INSPIRE METZ