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Animations en bibliothèque atelier jeux de société L’Agora médiathèque-centre social Metz

Animations en bibliothèque atelier jeux de société L’Agora médiathèque-centre social Metz

Animations en bibliothèque atelier jeux de société L’Agora médiathèque-centre social Metz jeudi 4 juin 2026.

Lieu : L'Agora médiathèque-centre social

Adresse : 4 rue Théodore de Gargan

Ville : 57050 Metz

Département : Moselle

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Animations en bibliothèque atelier jeux de société

L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 14:00:00
fin : 2026-06-04 16:00:00

Date(s) :
2026-06-04

Vous aimez les jeux, les défis, offrez-vous une parenthèse conviviale autour de jeux de société bonne humeur garantie !

8 personnes
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L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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If you like games and challenges, treat yourself to a convivial interlude with board games: good humour guaranteed!

8 participants
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L’événement Animations en bibliothèque atelier jeux de société Metz a été mis à jour le 2026-05-18 par AGENCE INSPIRE METZ

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