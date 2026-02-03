Spectacle La folle histoire de la drague La Comédie de Metz Metz

Spectacle La folle histoire de la drague

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:15:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Toutes les anecdotes rigolotes et coquines sur la drague, que les profs d’histoire n’ont jamais osé vous dévoiler.

Vous connaissez toutes les techniques de séduction de notre époque, mais vous êtes vous posé la question de savoir comment draguaient nos ancêtres.

Voici un petit voyage ludique et éducatif à travers le temps pour retracer des siècles de conquêtes amoureuses avec des révélations surprenantes, parfois loufoques mais historiques et réelles. Comme quoi parfois la réalité peut dépasser la fiction…

Auteurs Sofi Martel, Arno Maxx

Artistes Sofi Martel, Arno Maxx, Malvine Boudy

Tout public

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All the funny, naughty anecdotes about dating that history teachers never dared tell you.

You know all the seduction techniques of our time, but have you ever wondered how our ancestors flirted?

Here’s a fun and educational journey through time, retracing centuries of amorous conquests with surprising revelations that are sometimes zany, but historical and real. Just goes to show that reality can sometimes surpass fiction…

Authors Sofi Martel, Arno Maxx

Artists Sofi Martel, Arno Maxx Sofi Martel, Arno Maxx, Malvine Boudy

All audiences

L’événement Spectacle La folle histoire de la drague Metz a été mis à jour le 2026-02-03 par AGENCE INSPIRE METZ