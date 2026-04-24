Spectacle Bassem Hamraoui Bambino Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Bassem Hamraoui Bambino

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 21:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Bambino La vie de couple (et de parents) passée à la moulinette.

Dans son nouveau one-man-show, Bassem Hamraoui raconte avec un humour corrosif ce grand séisme qu’est l’arrivée d’un premier enfant. Fini les nuits paisibles, place au survivaliste parental nuits blanches à répétition, biberons à 3h du mat’, et cerveau en mode zombie. Mais le plus gros tremblement de terre, c’est pour le couple. Entre épuisement, disputes pour des broutilles et redécouverte de l’autre sous un nouveau jour (souvent fatigué et en pyjama taché), l’amour prend un sacré coup de jeune… ou pas. Avec son regard aiguisé et son autodérision, Bassem transforme chaque galère en moment hilarant. Un spectacle feel-good pour tous ceux qui ont vécu (ou s’apprêtent à vivre) ce grand chambardement. À mourir de rire… même quand on n’a pas dormi de la nuit.

Spectacle en tunisien.Tout public

30 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Bambino: Life as a couple (and as parents) put through the mill.

In his new one-man-show, Bassem Hamraoui recounts with corrosive humor the earthquake that is the arrival of a first child. Gone are the peaceful nights, replaced by parental survivalism: repeated sleepless nights, 3 a.m. feedings and a brain in zombie mode. But the biggest earthquake was for the couple. Between exhaustion, arguments over trifles and rediscovering each other in a new light (often tired and in stained pyjamas), love takes on a new lease of life? or not. With his sharp eye and self-deprecating wit, Bassem turns every problem into a hilarious moment. A feel-good show for all those who have experienced (or are about to experience) this great upheaval. Laugh out loud? even if you haven’t slept all night.

Show in Tunisian.

L’événement Spectacle Bassem Hamraoui Bambino Metz a été mis à jour le 2026-04-20 par AGENCE INSPIRE METZ