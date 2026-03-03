Concert Yannick Noah Un p’tit tour à deux Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Concert Yannick Noah Un p’tit tour à deux

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Un moment de partage, entre musique et souvenirs.

En 2026, Yannick Noah vous embarque pour une tournée acoustique et intimiste, portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité.

Entre deux chansons, il se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqué son parcours.

Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, au plus proche du public. Guitare, voix, émotions… et beaucoup de good vibes !Tout public

A moment of sharing, between music and memories.

In 2026, Yannick Noah takes you on an intimate acoustic tour, filled with smiles, sunshine and good humor. Accompanied by Nicolas Paillet on guitar, he revisits his greatest hits in a stripped-down, straightforward version.

Between songs, he opens up with sincerity, sharing anecdotes and memories that have marked his career.

A warm, authentic concert, designed as a timeless interlude, as close as possible to the audience. Guitar, voice, emotions? and lots of good vibes!

