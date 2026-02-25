Spectacle Mahé s’installe Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Mahé s’installe

Caméo Comédie Club 24 RUE DU PALAIS Metz Moselle

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Vendredi 2026-05-22 21:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Mahé s’installe ! Et ça va faire du bruit.

Mahé est l’humoriste à ne surtout pas rater. Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours presque sans faute .

Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène.

Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle. Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité.Tout public

20 .

Caméo Comédie Club 24 RUE DU PALAIS Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 cameocomedie.info@gmail.com

English :

Mahé settles in! And it’s going to make some noise.

Mahé is a comedian not to be missed. In his show, Mahé delivers an energy-packed mix of stand-up, sketches and hard-hitting improvisation, with a funny, touching and biting take on his almost flawless career.

With irreversible self-mockery, he transforms life’s trials and tribulations into bursts of laughter, from the school benches to the stage.

A popular artist who is ultra-connected to his audience, Mahé creates an instant bond with the audience. Every performance is an experience of laughter, truth and complicity.

