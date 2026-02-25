Spectacle Mahé s’installe Caméo Comédie Club Metz
Spectacle Mahé s’installe Caméo Comédie Club Metz vendredi 22 mai 2026.
Spectacle Mahé s’installe
Caméo Comédie Club 24 RUE DU PALAIS Metz Moselle
Vendredi 2026-05-22 21:30:00
Mahé s’installe ! Et ça va faire du bruit.
Mahé est l’humoriste à ne surtout pas rater. Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours presque sans faute .
Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène.
Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle. Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité.Tout public
Caméo Comédie Club 24 RUE DU PALAIS Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 cameocomedie.info@gmail.com
English :
Mahé settles in! And it’s going to make some noise.
Mahé is a comedian not to be missed. In his show, Mahé delivers an energy-packed mix of stand-up, sketches and hard-hitting improvisation, with a funny, touching and biting take on his almost flawless career.
With irreversible self-mockery, he transforms life’s trials and tribulations into bursts of laughter, from the school benches to the stage.
A popular artist who is ultra-connected to his audience, Mahé creates an instant bond with the audience. Every performance is an experience of laughter, truth and complicity.
L’événement Spectacle Mahé s’installe Metz a été mis à jour le 2026-02-25 par AGENCE INSPIRE METZ