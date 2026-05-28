Visite de l’exposition Jean Vodaine, explorateur de formes Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz
Visite de l’exposition Jean Vodaine, explorateur de formes Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz jeudi 4 juin 2026.
Metz
Visite de l’exposition Jean Vodaine, explorateur de formes
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 11:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-11
L’exposition met en lumière l’œuvre multiple de Jean Vodaine (1921-2006), poète, typographe, imprimeur et peintre. Figure autodidacte encore méconnue, il a marqué l’édition indépendante en fondant le Groupe de Yutz, en dirigeant la revue DIRE et en inventant le poème affiche.
Une sélection d’ouvrages, de gravures et de peintures remarquables retrace son parcours créatif.Adultes
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Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
The exhibition highlights the multi-faceted work of Jean Vodaine (1921-2006), poet, typographer, printer and painter. A still little-known self-taught figure, he left his mark on independent publishing by founding the Groupe de Yutz, directing the magazine DIRE and inventing the poster poem.
A selection of remarkable books, prints and paintings retraces his creative career.
L’événement Visite de l’exposition Jean Vodaine, explorateur de formes Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ
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