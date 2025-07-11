Cinéma RoboCop La BAM Metz

Cinéma RoboCop

La BAM 20 Boulevard d'Alsace Metz Moselle

Film de science-fiction jouissif, satire politique et emblème de la pop culture, RoboCop s’est inscrit, à mi-chemin entre grand spectacle et cinéma d’auteur, comme un chef-d’œuvre du cinéma de genre.

Le groupe Fragments, dont la musique mêle electronica raffinée et post-rock tourmenté, offre une nouvelle bande-son au film de Paul Verhoeven, autour d’orchestrations électroniques, de rythmes robotiques et de textures sonores synthétiques.

Conservant l’intégralité des images et des dialogues de RoboCop, Fragments propose une réinterprétation musicale qui donne à voir et à entendre une autre vision du film.Tout public

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

English :

An exhilarating sci-fi film, a political satire and a pop culture icon, RoboCop has established itself as a masterpiece of genre cinema, midway between spectacle and auteurism.

The group Fragments, whose music blends refined electronica and tormented post-rock, offers a new soundtrack to Paul Verhoeven’s film, based on electronic orchestrations, robotic rhythms and synthetic sound textures.

Preserving all the images and dialogue from RoboCop, Fragments offers a musical reinterpretation that gives us another vision of the film to see and hear.

German :

RoboCop, ein Science-Fiction-Film, eine politische Satire und ein Symbol der Popkultur, ist ein Meisterwerk des Genrekinos.

Die Gruppe Fragments, deren Musik eine Mischung aus raffinierter Electronica und quälendem Post-Rock ist, liefert einen neuen Soundtrack zu Paul Verhoevens Film, der sich um elektronische Orchestrierungen, robotische Rhythmen und synthetische Klangtexturen dreht.

Da die Bilder und Dialoge von RoboCop vollständig erhalten bleiben, bietet Fragments eine musikalische Neuinterpretation, die eine andere Sicht auf den Film zu sehen und zu hören gibt.

Italiano :

Esilarante film di fantascienza, satira politica e icona della cultura pop, RoboCop è un capolavoro del cinema di genere, a metà strada tra spettacolo e autorialità.

Il gruppo Fragments, la cui musica fonde elettronica raffinata e post-rock tormentato, propone una nuova colonna sonora del film di Paul Verhoeven, basata su orchestrazioni elettroniche, ritmi robotici e tessiture sonore sintetiche.

Mantenendo tutte le immagini e i dialoghi di RoboCop, Fragments offre una reinterpretazione musicale che ci dà un’altra visione del film da vedere e ascoltare.

Espanol :

Una estimulante película de ciencia ficción, una sátira política y un icono de la cultura pop, RoboCop es una obra maestra del cine de género, en parte espectáculo, en parte de autor.

El grupo Fragments, cuya música mezcla electrónica refinada y post-rock atormentado, ofrece una nueva banda sonora de la película de Paul Verhoeven, basada en orquestaciones electrónicas, ritmos robóticos y texturas sonoras sintéticas.

Conservando todas las imágenes y diálogos de RoboCop, Fragments ofrece una reinterpretación musical que nos da otra visión de la película para ver y oír.

