Cinéma Luurankouni + La lumière ne meurt jamais Klub cinéma Metz

Klub cinéma 5 rue fabert Metz Moselle

12

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

LUURANKOUNI + LA LUMIERE NE MEURT JAMAIS

Un concert et un film avec deux thématiques communes, l’expérimentations et la Finlande.

LUURANKOUNI

Félicie Bazelaire electronique

Lauri Hyvärinen guitare

Cyril Mercier: lumière

LA LUMIÈRE NE MEURT JAMAIS

Un film de Lauri-Matti Parppei (Finlande, Norvège 2025 108 min)

Luurankouni propose une expérience sonore et visuelle sous forme d’un concert. Cette création cherche à donner corps à l’invisible et crée un espace d’écoute qui invite à une balade intense et sensorielle. Musique et lumière façonnent un territoire sans narration ouvert à l’imaginaire de chacun.e.

Finlande. Pauli, célèbre flûtiste, retourne dans sa ville natale pour soigner sa dépression. Il renoue avec une ancienne camarade de classe, qui lui propose de rejoindre un groupe de musique anticonformiste. Pauli, perfectionniste, se laisse embarquer dans cette aventure musicale aussi inattendue qu’expérimentale…Tout public

Klub cinéma 5 rue fabert Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 72 08 17 13

English :

LUURANKOUNI + LA LUMIERE NE MEURT JAMAIS

A concert and a film with two common themes: experimentation and Finland.

LUURANKOUNI

Félicie Bazelaire: electronics

Lauri Hyvärinen: guitar

Cyril Mercier: lighting

LIGHT NEVER DIES

A film by Lauri-Matti Parppei (Finland, Norway ? 2025 ? 108 min)

Luurankouni offers a sound and visual experience in the form of a concert. This creation seeks to give substance to the invisible, creating a listening space that invites you to take an intense, sensory stroll. Music and light shape a territory without narrative, open to the imagination of each individual.

Finland. Pauli, a famous flautist, returns to his hometown to treat his depression. He reconnects with an old classmate, who suggests he join a non-conformist music group. Pauli, a perfectionist, embarks on a musical adventure that is as unexpected as it is experimental?

