Cinéma Luurankouni + La lumière ne meurt jamais Klub cinéma Metz vendredi 5 juin 2026.
Klub cinéma 5 rue fabert Metz Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
2026-06-05
LUURANKOUNI + LA LUMIERE NE MEURT JAMAIS
Un concert et un film avec deux thématiques communes, l’expérimentations et la Finlande.
LUURANKOUNI
Félicie Bazelaire electronique
Lauri Hyvärinen guitare
Cyril Mercier: lumière
LA LUMIÈRE NE MEURT JAMAIS
Un film de Lauri-Matti Parppei (Finlande, Norvège 2025 108 min)
Luurankouni propose une expérience sonore et visuelle sous forme d’un concert. Cette création cherche à donner corps à l’invisible et crée un espace d’écoute qui invite à une balade intense et sensorielle. Musique et lumière façonnent un territoire sans narration ouvert à l’imaginaire de chacun.e.
Finlande. Pauli, célèbre flûtiste, retourne dans sa ville natale pour soigner sa dépression. Il renoue avec une ancienne camarade de classe, qui lui propose de rejoindre un groupe de musique anticonformiste. Pauli, perfectionniste, se laisse embarquer dans cette aventure musicale aussi inattendue qu’expérimentale…Tout public
Klub cinéma 5 rue fabert Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 72 08 17 13
English :
LUURANKOUNI + LA LUMIERE NE MEURT JAMAIS
A concert and a film with two common themes: experimentation and Finland.
LUURANKOUNI
Félicie Bazelaire: electronics
Lauri Hyvärinen: guitar
Cyril Mercier: lighting
LIGHT NEVER DIES
A film by Lauri-Matti Parppei (Finland, Norway ? 2025 ? 108 min)
Luurankouni offers a sound and visual experience in the form of a concert. This creation seeks to give substance to the invisible, creating a listening space that invites you to take an intense, sensory stroll. Music and light shape a territory without narrative, open to the imagination of each individual.
Finland. Pauli, a famous flautist, returns to his hometown to treat his depression. He reconnects with an old classmate, who suggests he join a non-conformist music group. Pauli, a perfectionist, embarks on a musical adventure that is as unexpected as it is experimental?
L’événement Cinéma Luurankouni + La lumière ne meurt jamais Metz a été mis à jour le 2026-05-26 par AGENCE INSPIRE METZ
