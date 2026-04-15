Visite libre des jardins de plantes médicinales et toxiques du Cloître des Récollets, Cloître des Récollets, Metz, Metz

Visite libre des jardins de plantes médicinales et toxiques du Cloître des Récollets 5 – 7 juin Cloître des Récollets, Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Déambulation dans un haut-lieu historique de la ville à travers les plantes médicinales et les plantes toxiques, dangereuses et salvatrices à la fois.

Cheminement entre science et histoire à travers les plantes médicinales.

Cloître des Récollets, Metz 1, rue des Récollets 57000 METZ Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 03 87 74 88 89 http://www.ethnopharmacologia.org Le cloître des Récollets est un couvent franciscain fondé vers 1230 par des frères Cordeliers sur la colline Sainte-Croix, au coeur du centre historique de Metz. Bus gratuit, navette N 81

Parkings Saint-Jacques, Préfecture, République

Déambulation dans un haut-lieu historique de la ville à travers les plantes médicinales et les plantes toxiques, dangereuses et salvatrices à la fois.

©Jacques Fleurentin, SFE