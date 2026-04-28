Rencontre En passant par la Lorraine… Avec Bruno Montpied Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Metz

Rencontre En passant par la Lorraine… Avec Bruno Montpied

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Bruno Montpied est écrivain, peintre, collectionneur et auteur d’un inventaire général des environnements spontanés et chimériques créés en France par des autodidactes populaires (Le Gazouillis des éléphants, 2024) et de Les Palais de l’intime (à paraître).

Mon but, depuis quarante ans, est de mettre en lumière la création des autodidactes populaires et des marginaux de l’art. Afin d’illustrer que l’inspiration souffle où elle veut, y compris chez ceux qui ne sont pas des professionnels de l’expression. Pour atteindre mon but, j’ai produit deux livres volumineux et un troisième parait ce printemps. Je viens à Metz commenter quelques exemples méconnus de créations populaires en plein air, en commençant par la Lorraine.

En partenariat avec Forum-IRTS de Lorraine.Tout public

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Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Bruno Montpied is a writer, painter, collector and author of a general inventory of spontaneous and chimerical environments created in France by popular autodidacts (Le Gazouillis des éléphants, 2024) and Les Palais de l’intime (forthcoming).

For the past forty years, my aim has been to shed light on the creations of popular self-taught artists and art outsiders. To illustrate that inspiration blows where it will, including in those who are not professionals of expression. To achieve my goal, I’ve produced two substantial books, with a third coming out this spring. I’m coming to Metz to comment on a few little-known examples of popular outdoor creations, starting with Lorraine.

In partnership with Forum-IRTS de Lorraine.

L’événement Rencontre En passant par la Lorraine… Avec Bruno Montpied Metz a été mis à jour le 2026-04-28 par AGENCE INSPIRE METZ