Ateliers familles des vacances d’été au Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz dimanche 5 juillet 2026.

Metz

Ateliers familles des vacances d’été au Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Dans ces ateliers conçus pour les familles, venez avec vos enfants, petits-enfants, neveux et nièces… pour partager un moment convivial au musée !

Ateliers sur réservation.

PRENEZ-EN DE LA GRAINE Explorez la nature dans les œuvres et confectionnez des bombes de graines, à semer au gré de vos envies !

Enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

ATELIER FAMILLES TULIPES, STIPES ET CYANOTYPE Pendant l’atelier, découvrez la technique du cyanotype et repartez avec votre œuvre !

Enfants de 8 à 16 ans accompagnés d’un adulte.Enfants

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Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

In these workshops designed for families, bring your children, grandchildren, nephews, and nieces… to share a fun time at the museum!

Workshops by reservation.

TAKE SOME SEEDS HOME : Explore nature through the artworks and make seed bombs to plant wherever you like!

Children ages 7–12 must be accompanied by an adult.

FAMILY WORKSHOP: TULIPS, STIPES, AND CYANOTYPE : During the workshop, discover the cyanotype technique and take your artwork home with you!

Children ages 8–16 accompanied by an adult.

L’événement Ateliers familles des vacances d’été au Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ