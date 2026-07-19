Cet été c’est jeux de société ! Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz
jeudi 23 juillet 2026 · Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République · Metz
Informations pratiques
Metz
Cet été c’est jeux de société !
Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Cet été c’est jeux de société ! Venez découvrir les jeux de la médiathèque du Sablon en compagnie de vos bibliothécaires !Enfants
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Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
It’s game time! Come discover the games at the Sablon Media Center with your librarians!
L’événement Cet été c’est jeux de société ! Metz a été mis à jour le 2026-07-16 par AGENCE INSPIRE METZ
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