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Cet été c’est jeux de société ! Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

jeudi 23 juillet 2026 · Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République · Metz

Cet été c’est jeux de société ! Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République
Adresse
4-6 rue des Robert
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Cet été c’est jeux de société !

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Cet été c’est jeux de société ! Venez découvrir les jeux de la médiathèque du Sablon en compagnie de vos bibliothécaires !Enfants
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Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

It’s game time! Come discover the games at the Sablon Media Center with your librarians!

L’événement Cet été c’est jeux de société ! Metz a été mis à jour le 2026-07-16 par AGENCE INSPIRE METZ

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