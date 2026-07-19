Cet été c’est jeux de société ! Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

Informations pratiques

Metz

Cet été c’est jeux de société !

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Cet été c’est jeux de société ! Venez découvrir les jeux de la médiathèque du Sablon en compagnie de vos bibliothécaires !Enfants

0 .

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s game time! Come discover the games at the Sablon Media Center with your librarians!

L’événement Cet été c’est jeux de société ! Metz a été mis à jour le 2026-07-16 par AGENCE INSPIRE METZ