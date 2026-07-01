Concert Les grandes Toccatas Eglise Notre-Dame Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Les grandes Toccatas

Eglise Notre-Dame 21 rue de la Chèvre Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert proposé à l’occasion de l’anniversaire du décès de J.S.BACH.

Philippe Delacour sera aux claviers de l’orgue Cavaillé Coll, il interprétera les grandes Toccatas de Bach dont la célèbre toccata et fugue en ré m.Tout public

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Eglise Notre-Dame 21 rue de la Chèvre Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Concert presented in honor of the anniversary of J.S. Bach’s death.

Philippe Delacour will perform on the Cavaillé-Coll organ, playing Bach’s great toccatas, including the famous Toccata and Fugue in D minor.

L’événement Concert Les grandes Toccatas Metz a été mis à jour le 2026-07-13 par AGENCE INSPIRE METZ