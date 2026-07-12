Festival Classic Metz’ival Concert musiques irlandaises et écossaises Ionnda Jardin de l’église Saint-Martin Metz
mercredi 22 juillet 2026 · Jardin de l'église Saint-Martin · Metz
Informations pratiques
Metz
Festival Classic Metz’ival Concert musiques irlandaises et écossaises Ionnda
Jardin de l’église Saint-Martin 25 rue des Huiliers Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Avec son programme Scéalta na Mara, Ionnda raconte ces « histoires de la mer » et chante un répertoire qui, tant dans les mélodies que dans les paroles, touche et fait vibrer le sensible. Des histoires de femmes, souvent, qui sont autant de témoignages de la grande Histoire qu’on a parfois tenté de museler ou d’oublier, des histoires de guerres, de départs forcés, d’immigration.
Au travers de légendes, de récits fantastiques, mais aussi de chansons de labeur ou de fête, Ionnda propose un concert intime et contrasté, jouant une musique traditionnelle et populaire, inspirées par celles et ceux qui l’ont portée et transmise avant elles.
Avec Diane Bucciali, chant, bodhran
Fanny Fuchs, chant, harpe
Baptiste Bruzi son
Production Trois Sept et ArtTout public
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Jardin de l’église Saint-Martin 25 rue des Huiliers Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Through her program *Sc%E9alta na Mara*, Ionnda tells these “stories of the sea” and sings a repertoire that, in both its melodies and lyrics, touches the heart and stirs the soul. These are often stories of women—testimonies to the broader history that has sometimes been silenced or forgotten—stories of wars, forced departures, and immigration.
Through legends, fantastical tales, as well as songs of labor and celebration, Ionnda presents an intimate and richly varied concert, performing traditional and folk music inspired by those who carried it forward and passed it down before them.
Featuring: Diane Bucciali, vocals, bodhran
Fanny Fuchs, vocals, harp
Baptiste Bruzi: sound
Production: Trois Sept and Art
L’événement Festival Classic Metz’ival Concert musiques irlandaises et écossaises Ionnda Metz a été mis à jour le 2026-07-08 par AGENCE INSPIRE METZ
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