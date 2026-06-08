Atelier jeune public Musée recomposé Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Metz

Atelier jeune public Musée recomposé

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-03

Les enfants (7-12 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.

Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours

à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Découvrir le musée et ses œuvres avant de découper, coller, peindre, colorier, pour donner

vie à son propre musée.

Sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Children (aged 7-12) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.

After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination

their imagination in an age-appropriate creative activity.

Discover the museum and its works before cutting, pasting, painting and coloring to bring

their own museum.

Book in advance.

L’événement Atelier jeune public Musée recomposé Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ