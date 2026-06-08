Atelier famille saison estivale Tulipes, stipes et cyanotype Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Metz

Atelier famille saison estivale Tulipes, stipes et cyanotype

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-29 15:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19

Découvrir la technique du cyanotype et repartir avec une œuvre personnalisée !

À destination des 8-16 ans, accompagnés d’un adulte, sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Discover the cyanotype technique and leave with a personalized work of art!

For 8-16 year-olds, accompanied by an adult, booking essential.

L’événement Atelier famille saison estivale Tulipes, stipes et cyanotype Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ