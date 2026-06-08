Atelier famille saison estivale Tulipes, stipes et cyanotype Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz
Atelier famille saison estivale Tulipes, stipes et cyanotype Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz mercredi 22 juillet 2026.
Metz
Atelier famille saison estivale Tulipes, stipes et cyanotype
Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-29 15:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19
Découvrir la technique du cyanotype et repartir avec une œuvre personnalisée !
À destination des 8-16 ans, accompagnés d’un adulte, sur réservation.Enfants
5 .
Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the cyanotype technique and leave with a personalized work of art!
For 8-16 year-olds, accompanied by an adult, booking essential.
L’événement Atelier famille saison estivale Tulipes, stipes et cyanotype Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Conférence 1552, Metz devient française Centre socio-culturel de Magny Metz 8 juin 2026
- Conférence et atelier L’art qui répare Ensemble face à la maladie Centre Pompidou-Metz Metz 10 juin 2026
- L’art qui répare ensemble face à la maladie Le Centre Pompidou-Metz Metz 10 juin 2026
- Conférence Autour de la Wrong Gallery Le Centre Pompidou-Metz Metz 10 juin 2026
- Soirée Blindtest MJC Metz-Sud Metz 10 juin 2026