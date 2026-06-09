Jeux de société L’Arob@se Metz
Jeux de société L’Arob@se Metz mercredi 22 juillet 2026.
Metz
Jeux de société
L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 13:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Un après-midi où le ludique s’échappe des écrans pour vous proposer un moment convivial autour de différents jeux de société. Venez vous amuser entre amis ou en famille.Dans le cadre de la programmation estivale de l’Arob@se en juillet.
Sur réservation.
Tout public à partir de 12 ans.Enfants
0 .
L’Arob@se 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
A fun-filled afternoon away from the screens, with a variety of board games. As part of Arob@se’s summer program in July.
Reservations required.
All ages 12 and up.
L’événement Jeux de société Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ
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