Amélie et la Métaphysique des tubes Cinéma en plein air Parc Marthe Cohn Metz mercredi 12 août 2026.

Metz

Amélie et la Métaphysique des tubes Cinéma en plein air

Parc Marthe Cohn 141 Rue de Vallières Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 21:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Séance en version française, sous-titrage sourds et malentendants et audiodescription.

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.

Amélie et la métaphysique des tubes est adapté du roman d’Amélie Nothomb.

Une programmation présentée par La ligue de l’enseignement Fédération des oeuvres Laïques de la Moselle et la Ville de Metz, en partenariat avec le Centre Pompidou-Metz, l’Agora, l’ACS Agora, Metz Plage, le Centre socio-culturel de Metz-Vallières, la Pétanque Sablonnaise, le Cravlor, la Maison de la Culture et des Loisirs de Metz, Passeurs d’images et UniversJo.Tout public

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Parc Marthe Cohn 141 Rue de Vallières Metz 57070 Moselle Grand Est

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English :

Screening in French, with subtitles for the deaf and hard of hearing and audio description.

Amélie is a little Belgian girl born in Japan. Thanks to her friend Nishio-san, the world is full of adventures and discoveries. But on her third birthday, an event changes the course of her life. For at that age, everything hinges on Amélie: both happiness and tragedy.

Amélie and the Metaphysics of Tubes is adapted from the novel by Amélie Nothomb.

A program presented by La Ligue de l’Enseignement Fédération des Œuvres Laïques de la Moselle and the City of Metz, in partnership with the Centre Pompidou-Metz, the Agora, the ACS Agora, Metz Plage, the Metz-Vallières Socio-Cultural Center, the Pétanque Sablonnaise, the Cravlor, the Metz House of Culture and Leisure, Passeurs d’images, and UniversJo.

L’événement Amélie et la Métaphysique des tubes Cinéma en plein air Metz a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE INSPIRE METZ