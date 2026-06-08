Atelier jeune public Mon royaume pour un cheval Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz lundi 27 juillet 2026.

Metz

Atelier jeune public Mon royaume pour un cheval

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

Les enfants (7-12 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.

Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours

à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Découverte de la chevalerie, des armes et des blasons, dans les salles médiévales du musée,

suivie de la fabrication d’un heaume.

Sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Children (aged 7-12) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.

After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination

their imagination in an age-appropriate creative activity.

Discover chivalry, arms and coats of arms in the museum’s medieval rooms,

followed by the making of a helmet.

Reservations required.

L’événement Atelier jeune public Mon royaume pour un cheval Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ