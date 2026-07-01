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Atelier jeune public L’univers fascinant du vitrail Place Saint-Vincent Metz

vendredi 31 juillet 2026 · Place Saint-Vincent · Metz

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Saint-Vincent
Adresse
Basilique Saint-Vincent
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Atelier jeune public L’univers fascinant du vitrail

Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Couleurs éclatantes, morceaux de verre et jeux de lumière les vitraux n’auront plus de secrets pour les enfants ! En observant ceux de la basilique et par une initiation ludique, ils découvrent les principes de cet art millénaire.

Piur les enfants de 10 à 15 ans.Enfants
0  .

Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91 

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English :

Vibrant colors, pieces of glass, and the play of light: stained-glass windows will hold no more secrets for the children! By observing the windows in the basilica and through a fun introduction, they’ll discover the principles of this ancient art.

For children ages 10 to 15.

L’événement Atelier jeune public L’univers fascinant du vitrail Metz a été mis à jour le 2026-07-13 par AGENCE INSPIRE METZ

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