Atelier jeune public L’univers fascinant du vitrail Place Saint-Vincent Metz
vendredi 31 juillet 2026 · Place Saint-Vincent · Metz
Informations pratiques
Metz
Atelier jeune public L’univers fascinant du vitrail
Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28
Couleurs éclatantes, morceaux de verre et jeux de lumière les vitraux n’auront plus de secrets pour les enfants ! En observant ceux de la basilique et par une initiation ludique, ils découvrent les principes de cet art millénaire.
Piur les enfants de 10 à 15 ans.Enfants
0 .
Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vibrant colors, pieces of glass, and the play of light: stained-glass windows will hold no more secrets for the children! By observing the windows in the basilica and through a fun introduction, they’ll discover the principles of this ancient art.
For children ages 10 to 15.
L’événement Atelier jeune public L’univers fascinant du vitrail Metz a été mis à jour le 2026-07-13 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- MONSIEUR MAXENCE AU PAYS DES 5 SENS COMEDIE DE METZ Metz 19 juillet 2026
- Concert Les grandes Toccatas Eglise Notre-Dame Metz 19 juillet 2026
- Festival Classic Metz’ival Concert Chanson swing’n roll The Cracked Cookies Les Frigos Metz 19 juillet 2026
- Atelier jeune public Coquisaïque Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz 20 juillet 2026
- Festival Classic Metz’ival Concert musique baroque Quam dilecta église Saint-Maximin Metz 20 juillet 2026