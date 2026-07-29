Informations pratiques

Metz

Concerts Sur la route magistrale des orgues

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Histoire, patrimoinet et musique.

Chaque semaine, découvrez l’histoire d’un lieu et de son orgue lors d’une courte présentation, suivi d’un concert.

Programme

23 juillet à l’église Saint-Maximin avec Philippe Delacour (musiques du XVIIIème siècle)

30 juillet à la basilique Saint-Vincent avec Philippe Delacour (splendeur de l’orgue néo-classique)

6 août à l’église Saint-Eucaire avec Philippe Delacour (grandeur de Cavaillé-Coll)

13 août au Temple Neuf avec Alessandro Urbano (voyage musical de la Renaissance au XXème siècle)

20 août à la Paroisse Luthérienne avec Pascale Etorre (200 ans de musique la famille Bach)

27 août à la cathédrale Saint-Etienne avec Thierry Ferré (musique de la Renaissance)Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

History, Heritage, and Music.

Each week, discover the history of a venue and its organ during a short presentation, followed by a concert.

Program:

July 23 at Saint-Maximin Church with Philippe Delacour (18th-century music)

July 30 at Saint-Vincent Basilica with Philippe Delacour (the splendor of the neoclassical organ)

August 6 at Saint-Eucaire Church with Philippe Delacour (the grandeur of Cavaillé-Coll)

August 13 at the Temple Neuf with Alessandro Urbano (a musical journey from the Renaissance to the 20th century)

August 20 at the Lutheran Parish with Pascale Etorre (200 Years of Music: The Bach Family)

August 27 at Saint-Etienne Cathedral with Thierry Ferré (Renaissance Music)

L’événement Concerts Sur la route magistrale des orgues Metz a été mis à jour le 2026-07-24 par AGENCE INSPIRE METZ