Ciné-débat sur le don d’organes Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Ciné-débat sur le don d’organes

Place Bertrand de Born Cinema Vox Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 20:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

20h30. Ciné débat à l’occasion de la journée nationale du don d’organes. Projection du film Réparer les vivants et débat en présence de la présidente de France Rein Aquitaine.

Ciné débat organisé à l’occasion de la Journée Nationale du don d’organes et de reconnaissance aux donneurs.

Cette journée est l’occasion de sensibiliser chacun à l’importance de communiquer sa position sur le don d’organes à ses proches, un geste essentiel pour sauver des vies.

La soirée commencera par la projection du film de Katell Quillévéré Réparer les vivants , avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, 2016.

La soirée se poursuivra par un débat, en présence de Maïté LACHÈZE, présidente de France Rein Aquitaine, de greffés, de donneurs et de professionnels de santé.

Le débat sera animé par Nadia Teillac, présidente de l’ADSBO (Association du don du sang bénévole et le don d’organes de Montignac). .

Place Bertrand de Born Cinema Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24 cinevox.montignac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-débat sur le don d’organes

20h30. Film debate to mark National Organ Donation Day. Screening of the film Réparer les vivants and debate in the presence of the President of France Rein Aquitaine.

L’événement Ciné-débat sur le don d’organes Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère