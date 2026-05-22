Montignac-Lascaux

Savoir-faire au rendez-vous Distillerie de l’Ort

99 chemin de fonfroide Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

17h30. Visitez la distillerie et les jardins à la découverte des plantes sauvages qui contituent le gin et autres spiritueux et plongez-vous dans leur histoire. Réservation auprès de l’Office de Tourisme. Gratuit

Le GPS ne vous a pas perdu, vous êtes arrivés à Fonfroide…

Autour de l’alambic Félicie, plongez dans l’histoire rocambolesque du Gin et des

spiritueux de plantes. Puis, balade aux jardins autour de la distillerie, où vous

pourrez découvrir les essences des spiritueux. Ensuite, place à la dégustation pour

apprendre à identifier ce qui se joue entre vos sens. Gin tonic offert (pour les personnes de + de 18 ans). Prévoir chaussures fermées et pantalons.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère .

99 chemin de fonfroide Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Savoir-faire au rendez-vous Distillerie de l’Ort

17h30. Visit the distillery and gardens to discover the wild plants that make up gin and other spirits, and immerse yourself in their history. Reservations required at the Tourist Office. Free

L’événement Savoir-faire au rendez-vous Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère