Savoir-faire au rendez-vous Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux
Savoir-faire au rendez-vous Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux jeudi 30 juillet 2026.
Montignac-Lascaux
Savoir-faire au rendez-vous Distillerie de l’Ort
99 chemin de fonfroide Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
17h30. Visitez la distillerie et les jardins à la découverte des plantes sauvages qui contituent le gin et autres spiritueux et plongez-vous dans leur histoire. Réservation auprès de l’Office de Tourisme. Gratuit
Le GPS ne vous a pas perdu, vous êtes arrivés à Fonfroide…
Autour de l’alambic Félicie, plongez dans l’histoire rocambolesque du Gin et des
spiritueux de plantes. Puis, balade aux jardins autour de la distillerie, où vous
pourrez découvrir les essences des spiritueux. Ensuite, place à la dégustation pour
apprendre à identifier ce qui se joue entre vos sens. Gin tonic offert (pour les personnes de + de 18 ans). Prévoir chaussures fermées et pantalons.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, vallée Vézère .
99 chemin de fonfroide Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Savoir-faire au rendez-vous Distillerie de l’Ort
17h30. Visit the distillery and gardens to discover the wild plants that make up gin and other spirits, and immerse yourself in their history. Reservations required at the Tourist Office. Free
L’événement Savoir-faire au rendez-vous Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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