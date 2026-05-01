Fête mondiale du jeu Maison de l’enfance Montignac-Lascaux
Fête mondiale du jeu Maison de l’enfance Montignac-Lascaux samedi 30 mai 2026.
Montignac-Lascaux
Fête mondiale du jeu
Maison de l’enfance Chemin de Gouny Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
10h-18h. Espace tout petit. Différents stands et activités. Concours warhammer. Escape box. Gel blaster. Troll ball. Restauration sur place. Gratuit
– Espace tout petit motricité, jeux d’imitations, conte sur tapis à 10h (jusqu’à 6 ans)
– Stands et activités fresque géante, exposition playmobil, initaition au ping-pong, art floral, espace jeux de construction et jeux de société, jeux en bois et de kermesse, manda-laine, maquillage, origami, permes, parcours type koh Lanta
– Concours warhammer (dès 8 ans) initiation le matin et concours l’après-midi
– Escape box avec l’oeil écoute (dès 6 ans) plongez dans l’univers des magiciens et créatures légendaires.
A partir de 14h
– Gel blaster (dès 8 ans) activité à la croisée du paintball et du airsoft, avec des billes en gels biodégradables !
– Troll ball (dès 10 ans) deux équipes luttent pour le contrôle ultime la tête d’un troll.
Gratuit pour tous Restauration sur place .
Maison de l’enfance Chemin de Gouny Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 22 22 s?lafaysse@cc-vh.fr
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English : Fête mondiale du jeu
10am-6pm. Very small area. Various stands and activities. Warhammer competition. Escape box. Gel blaster. Troll ball. Catering on site. Free
L’événement Fête mondiale du jeu Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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