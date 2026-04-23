Salon des vins et de la gourmandise Foies gras Teyssier Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Salon des vins et de la gourmandise

Foies gras Teyssier 15 Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

10h 19h dégustations et ventes de vins et de produits artisanaux de la France entière. Planches apéro , assiettes d’huitres. Tombola. Nocturne jusqu’à 22h le vendredi. Entrée gratuite

Dégustations et ventes de vins et de produits artisanaux de la France entière.

Nombreux exposants vins, piments et moutarde du Périgord, huîtres, châtaigne du Périgord.

Pour les gourmands planches apéro, assiettes d’huitres , péri’croque (croque monsieur ay foie gras et magret fumé)

Tombola gagnez un panier gourmand chaque jour.

Nocturne jusqu’à 22h le vendredi .

Foies gras Teyssier 15 Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 83 00

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English : Salon des vins et de la gourmandise

10am 7pm: tastings and sales of wines and craft products from all over France. Aperitif platters, oyster platters. Tombola. Late-night opening until 10pm on Fridays. Free admission

L’événement Salon des vins et de la gourmandise Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère