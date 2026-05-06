Soirée art pariétal et gastronomie Lascaux IV Montignac-Lascaux
Soirée art pariétal et gastronomie Lascaux IV Montignac-Lascaux lundi 13 juillet 2026.
Montignac-Lascaux
Soirée art pariétal et gastronomie
Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
18h20. Un moment rare, mêlant art pariétal et plaisirs gourmands, pour une expérience aussi savoureuse qu’inoubliable, dans l’un des espaces emblématiques du site. 180€/personne
Vivez une soirée d’exception au cœur de Lascaux IV. Après une visite Prestige, prenez place pour un dîner gastronomique signé par un chef étoilé au Guide Michelin. Un moment rare, mêlant art pariétal et plaisirs gourmands, pour une expérience aussi savoureuse qu’inoubliable, dans l’un des espaces emblématiques du site.
Votre soirée comprend
– Une visite Prestige de 2h00, entièrement guidée
– La possibilité d’arriver plus tôt pour explorer librement les espaces scénographiques
– Un menu d’exception élaboré par un chef étoilé
Au menu du dîner gastronomique
Betterave rôtie au foin, herbes et croustillant de tournesol
Pomme de terre fumée, cueillette sauvage et truite des Eyzies
Canette au barbecue, racines caramélisées au miel
Dessert baie de nos sous bois
Accord mets et vins inclus .
Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 99 10 contact@lascaux.fr
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English : Soirée art pariétal et gastronomie
18h20. A rare moment, combining cave art and gourmet delights, for a tasty and unforgettable experience in one of the site?s emblematic spaces. 180/person
L’événement Soirée art pariétal et gastronomie Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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