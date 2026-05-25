45ème Festival Cultures aux Coeurs à Montignac-Lascaux Terrasse de l’amitié Montignac-Lascaux
45ème Festival Cultures aux Coeurs à Montignac-Lascaux Terrasse de l’amitié Montignac-Lascaux lundi 27 juillet 2026.
Montignac-Lascaux
45ème Festival Cultures aux Coeurs à Montignac-Lascaux
Terrasse de l’amitié Place Tourny Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-27
Le Festival, c’est une célébration mêlant spectacles grandioses, animations dans toute la ville, soirées festives, marché du monde et ensembles artistiques d’exception venus des quatre coins du globe
Le Festival, c’est bien plus qu’une simple série de spectacles en soirée ! C’est une multitude d’animations dans toute la ville non-stop, des soirées endiablées à la guinguette et à la bodega, un marché du monde, et pas moins de 6 spectacles grandioses à la Terrasse de l’Amitié avec des ensembles exceptionnels et chaque année de nouveaux groupes d’une qualité incomparable.
Les groupes présents pour cette édition
Afrique du Sud Ensemble Alma Zebra
Chili Le ballet Folklorique de la Vile de Arica et Parinacota BAFOAP
Croatie Ensemble Markovac de Zagreb
France Les Batuc’ados de Colombes, La Savoie et Bagad Bro An Aberiou (Bretagne)
Indonésie (Sulawesi) Ida-el Barha Group
Irlande le Trio Tolkîa
Mexique Ensemble musical: ‘El cuarteto Ventura’ de Culiacán
Tahiti Le groupe Manahau de Papeete
Et Mentissa , vendredi 29 juillet sur la Terrasse de l’amitié. .
Terrasse de l’amitié Place Tourny Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00 a-l-m2@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 45ème Festival Cultures aux Coeurs à Montignac-Lascaux
The Festival is a celebration combining grandiose shows, entertainment throughout the city, festive evenings, a world market and exceptional artistic ensembles from the four corners of the globe
L’événement 45ème Festival Cultures aux Coeurs à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Montignac-Lascaux (Dordogne)
- Théâtre Si tu me quitte, je me casse ! Salle Jean Macé Montignac-Lascaux 29 mai 2026
- Fête mondiale du jeu Maison de l’enfance Montignac-Lascaux 30 mai 2026
- Les joyeuses rencontres des Faiseurs de livres Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux 30 mai 2026
- Méga loto Salle des fêtes Montignac-Lascaux 6 juin 2026
- Les rencontres du bel âge Salle des fêtes Montignac-Lascaux 9 juin 2026