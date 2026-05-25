45ème Festival Cultures aux Coeurs à Montignac-Lascaux Terrasse de l’amitié Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

45ème Festival Cultures aux Coeurs à Montignac-Lascaux

Terrasse de l’amitié Place Tourny Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-27

Le Festival, c’est une célébration mêlant spectacles grandioses, animations dans toute la ville, soirées festives, marché du monde et ensembles artistiques d’exception venus des quatre coins du globe

Le Festival, c’est bien plus qu’une simple série de spectacles en soirée ! C’est une multitude d’animations dans toute la ville non-stop, des soirées endiablées à la guinguette et à la bodega, un marché du monde, et pas moins de 6 spectacles grandioses à la Terrasse de l’Amitié avec des ensembles exceptionnels et chaque année de nouveaux groupes d’une qualité incomparable.

Les groupes présents pour cette édition

Afrique du Sud Ensemble Alma Zebra

Chili Le ballet Folklorique de la Vile de Arica et Parinacota BAFOAP

Croatie Ensemble Markovac de Zagreb

France Les Batuc’ados de Colombes, La Savoie et Bagad Bro An Aberiou (Bretagne)

Indonésie (Sulawesi) Ida-el Barha Group

Irlande le Trio Tolkîa

Mexique Ensemble musical: ‘El cuarteto Ventura’ de Culiacán

Tahiti Le groupe Manahau de Papeete

Et Mentissa , vendredi 29 juillet sur la Terrasse de l’amitié. .

Terrasse de l’amitié Place Tourny Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00 a-l-m2@orange.fr

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English : 45ème Festival Cultures aux Coeurs à Montignac-Lascaux

The Festival is a celebration combining grandiose shows, entertainment throughout the city, festive evenings, a world market and exceptional artistic ensembles from the four corners of the globe

L’événement 45ème Festival Cultures aux Coeurs à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère