Les rencontres du bel âge Salle des fêtes Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Les rencontres du bel âge

Salle des fêtes 15 Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 08:30:00

fin : 2026-06-09 17:00:00

Date(s) :

2026-06-09

8h30 17h. Stands d’animation. Deux tables rondes (10h-12h). Théâtre sur le rôle des aidants (14h). Buffet offert. Ouvert à tous. Gratuit

Une journée d’information et de prévention destinée aux seniors et aux aidants (sans limite d’âge).

Plusieurs dizaines de professionnels seront présents sanitaires, médico-sociaux et associatifs. Ils proposeront des offres de soin (dépistages), des stands de prévention et des ateliers.

Deux tables rondes se tiendront de 10h à 12h

Une pièce de théâtre sur le rôle des aidants à 14h.

Un espace sera proposé afin d’accueillir les proches des aidants, ne pouvant pas rester seuls au domicile.

Ouvert à tous. .

Salle des fêtes 15 Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 02 96 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rencontres du bel âge

8.30am 5pm. Animation stands. Two round tables (10am-12pm). Theater on the role of caregivers (2pm). Buffet served. Open to all. Free

L’événement Les rencontres du bel âge Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère