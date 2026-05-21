Les rencontres du bel âge Salle des fêtes Montignac-Lascaux
Les rencontres du bel âge Salle des fêtes Montignac-Lascaux mardi 9 juin 2026.
Montignac-Lascaux
Les rencontres du bel âge
Salle des fêtes 15 Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 08:30:00
fin : 2026-06-09 17:00:00
Date(s) :
2026-06-09
8h30 17h. Stands d’animation. Deux tables rondes (10h-12h). Théâtre sur le rôle des aidants (14h). Buffet offert. Ouvert à tous. Gratuit
Une journée d’information et de prévention destinée aux seniors et aux aidants (sans limite d’âge).
Plusieurs dizaines de professionnels seront présents sanitaires, médico-sociaux et associatifs. Ils proposeront des offres de soin (dépistages), des stands de prévention et des ateliers.
Deux tables rondes se tiendront de 10h à 12h
Une pièce de théâtre sur le rôle des aidants à 14h.
Un espace sera proposé afin d’accueillir les proches des aidants, ne pouvant pas rester seuls au domicile.
Ouvert à tous. .
Salle des fêtes 15 Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 02 96 92
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English : Les rencontres du bel âge
8.30am 5pm. Animation stands. Two round tables (10am-12pm). Theater on the role of caregivers (2pm). Buffet served. Open to all. Free
L’événement Les rencontres du bel âge Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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