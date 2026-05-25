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Boudoir Jam Session au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux

Boudoir Jam Session au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux

Boudoir Jam Session au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Quai 21

Adresse : 21 Quai Mérilhou

Ville : 24290 Montignac-Lascaux

Département : Dordogne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Montignac-Lascaux

Boudoir Jam Session au Quai 21

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 01:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Une scène ouverte, une ambiance feutrée, et l’envie de jouer ensemble.
Viens avec ton instrument… ou utilise ceux sur place
Batterie
Guitare électrique
Basses
Amplis
Micros
Percussions

Musiciens, chanteurs, curieux ou simples amateurs de bonnes vibrations tout le monde est bienvenu
On jamme, on partage, on improvise… et on voit où la musique nous mène.   .

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 04 96 

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English : Boudoir Jam Session au Quai 21

L’événement Boudoir Jam Session au Quai 21 Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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