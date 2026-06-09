45 ème Festival Culture aux Coeurs Irlande, Italie, World Vizara La Guinguette Montignac-Lascaux
45 ème Festival Culture aux Coeurs Irlande, Italie, World Vizara La Guinguette Montignac-Lascaux samedi 27 juin 2026.
Montignac-Lascaux
45 ème Festival Culture aux Coeurs Irlande, Italie, World Vizara
La Guinguette Chemin des Granges Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
18h Irlande, apéro concert suivi de Xeno Beltran
19h15. Italie à la guinguette
22h. World Vizara Night and Co. au square Louis Aragon avec l’association Vizara. Gratuit
18h. Irlande, apéro concert suivi de Xeno Beltran
19h15.Italie à la guinguette
22h.World Vizara Night and Co au square Louis Aragon avec l’association Vizara. Au programme une nuit placée sous le signe des sonorités électro, de la fête et du partage, avec deux univers qui promettent de faire vibrer le public jusqu’au bout de la nuit.
Le bal s’ouvrira avec Helmina Vasco, jeune projet périgourdin à l’univers dub électronique immersif. Sur scène, trois artistes fusionnent basses puissantes et textures électroniques pour offrir une performance aussi hypnotique que festive. Une expérience à découvrir également sur les plateformes de streaming avec leur EP Ether.
Puis place à l’énergie communicative de Vizara avec l’un de ses DJ emblématiques DJ Crews.
Vizara, c’est avant tout une bande de passionnés réunis par l’amour de la musique et de la convivialité. .
La Guinguette Chemin des Granges Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00 contact@almw.fr
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English : 45 ème Festival Culture aux Coeurs Irlande, Italie, World Vizara
6pm: Ireland, aperitif concert followed by Xeno Beltran
19h15. Italy at the guinguette
22h. World Vizara Night and Co. in Square Louis Aragon with the Vizara association. Free
L’événement 45 ème Festival Culture aux Coeurs Irlande, Italie, World Vizara Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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