Marché gourmand nocturne à Montignac-Lascaux Place du 8 mai 1945 Montignac-Lascaux lundi 27 juillet 2026.

Montignac-Lascaux

Marché gourmand nocturne à Montignac-Lascaux

Place du 8 mai 1945 En bas de la mairie Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:30:00

fin : 2026-07-27 23:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Tous les lundis soirs du 13 juillet au 17 août, venez partager un moment en famille ou entre amis aux marchés de bienvenue.

Restauration sur place avec des produits locaux (magrets, foie gras, fraisiers, fromages…), dans une ambiance musicale. .

Place du 8 mai 1945 En bas de la mairie Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00

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English : Marché gourmand nocturne à Montignac-Lascaux

L’événement Marché gourmand nocturne à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère