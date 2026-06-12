Le passage du Tour à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux
Le passage du Tour à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux samedi 11 juillet 2026.
Montignac-Lascaux
Le passage du Tour à Montignac-Lascaux
Sur différents lieux de la ville Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
11h jusqu’à la fin du passage du Tour. A Lascaux IV (peinture sur paroi, boutique officielle Tour de France), Maison Duchêne (bibliothèque ambulante), Mairie (la Batucada des Bras’Ka’C). Gratuit
Des animations sont prévues dans différents lieux de Montignac-Lascaux à partir de 11h et jusqu’à la fin du passage du Tour
A Lascaux IV
Venez peindre sur une paroi comme les artistes de Lascaux !
Les souvenirs du Tour avec la boutique officielle du Tour de France, stand des goodies du Département
Les agriculteurs du territoire seront là pour vous régaler en attendant les coureurs.
Devant la Maison Duchêne
Vive la lecture publique Mélanie et son vélo-cargo transformé en bibliothèque itinérante vous attend pour découvrir des ouvrages liés à la Dordogne (produits locaux, savoir-faire, patrimoine, vélo …)
Devant la mairie
Animation musicale avec la Batucada des Bras Ka’C .
Sur différents lieux de la ville Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le passage du Tour à Montignac-Lascaux
11 a.m. until the end of the Tour’s passage. At Lascaux IV (cave paintings, official Tour de France store), Maison Duchane (mobile library), City Hall (the Batucada des Bras’Ka’C). Free
L’événement Le passage du Tour à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Montignac-Lascaux (Dordogne)
- Fête de la musique Montignac-Lascaux 21 juin 2026
- Fête de la musique au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux 21 juin 2026
- Ciné-débat sur le don d’organes Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux 22 juin 2026
- 45 ème Festival Culture aux Coeurs Irlande, Italie, World Vizara La Guinguette Montignac-Lascaux 27 juin 2026
- Lascaux IV fête ses 10 ans Visite enquête les secrets de la pointe de sagaie Lascaux IV Montignac-Lascaux 28 juin 2026