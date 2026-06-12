Le passage du Tour à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux samedi 11 juillet 2026.

Montignac-Lascaux

Le passage du Tour à Montignac-Lascaux

Sur différents lieux de la ville Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

11h jusqu’à la fin du passage du Tour. A Lascaux IV (peinture sur paroi, boutique officielle Tour de France), Maison Duchêne (bibliothèque ambulante), Mairie (la Batucada des Bras’Ka’C). Gratuit

Des animations sont prévues dans différents lieux de Montignac-Lascaux à partir de 11h et jusqu’à la fin du passage du Tour

A Lascaux IV

Venez peindre sur une paroi comme les artistes de Lascaux !

Les souvenirs du Tour avec la boutique officielle du Tour de France, stand des goodies du Département

Les agriculteurs du territoire seront là pour vous régaler en attendant les coureurs.

Devant la Maison Duchêne

Vive la lecture publique Mélanie et son vélo-cargo transformé en bibliothèque itinérante vous attend pour découvrir des ouvrages liés à la Dordogne (produits locaux, savoir-faire, patrimoine, vélo …)

Devant la mairie

Animation musicale avec la Batucada des Bras Ka’C .

Sur différents lieux de la ville Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00

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English : Le passage du Tour à Montignac-Lascaux

11 a.m. until the end of the Tour’s passage. At Lascaux IV (cave paintings, official Tour de France store), Maison Duchane (mobile library), City Hall (the Batucada des Bras’Ka’C). Free

L’événement Le passage du Tour à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère