Concert en extérieur Lola Zolas, Thibault Moze et El Chuflini Quai 21 Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Concert en extérieur Lola Zolas, Thibault Moze et El Chuflini

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

20h30. Lola Zolas & Thibault Moze (répertoire qui a marqué les générations), El Chuflini s’invitera à la soirée ! Une rencontre entre musique art du clown pour le plaisir de tous. Entrée libre

Lola Zolas & Thibault Moze vous embarqueront dans un voyage musical généreux et vivant. Tout juste réunis autour du plaisir de jouer ensemble, ils revisitent avec fraîcheur et sensibilité des chansons qui ont marqué les générations. Des Beatles à Brassens, de Bob Dylan à leurs propres compositions, leur répertoire navigue librement entre les styles, les époques et les émotions.

On chantera…

On dansera sûrement…

Et parce qu’une fête réussie réserve toujours quelques surprises…

El Chuflini s’invitera à la soirée !

Une rencontre joyeuse entre la musique et l’art du clown pour le plaisir des petits comme des grands.

Une soirée conviviale, festive et un peu déjantée, où l’on vient pour écouter, rire, chanter, se rencontrer et simplement passer un beau moment ensemble. .

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 04 96 quai21.montignac@gmail.com

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English : Concert en extérieur Lola Zolas, Thibault Moze et El Chuflini

8:30 p.m. Lola Zolas & Thibault Moze (a repertoire that has left its mark on generations)—El Chuflini will be joining the evening! A fusion of music and clowning for everyone’s enjoyment. Free admission

L’événement Concert en extérieur Lola Zolas, Thibault Moze et El Chuflini Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère